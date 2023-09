China gostou de recente abertura do papa e bispo de Pequim visitará Hong Kong, diz arcebispo

Por Philip Pullella

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - A abertura que o papa Francisco fez à China no início deste mês durante visita à Mongólia foi "bem recebida" pelo governo de Pequim, que deu permissão a um bispo do continente para visitar Hong Kong, disse o arcebispo de Hong Kong nesta quinta-feira.

O arcebispo Stephen Chow, que será nomeado cardeal no sábado, também disse à Reuters em uma entrevista que espera que sua nova posição o ajude a melhorar as relações entre o Vaticano e Pequim, que têm sido tensas recentemente.