Cidadão peruano é preso sob suspeita de fazer 150 ameaças de bomba nos EUA

Todas as ameaças se provaram falsas, disse a nota. Um porta-voz do Departamento de Justiça disse que o seu motivo, em alguns casos, era fazer com que jovens lhe enviassem fotos sexualmente explícitas, ou ele detonaria bombas.

Não se soube imediatamente se Nuñez Santos, que enfrenta a possibilidade de extradição para os EUA sob uma acusação federal na cidade de Nova York, já tinha obtido representação legal.

As supostas ameaças, transmitidas por e-mail, foram dirigidas a alvos na cidade de Nova York, bem como no Alasca, na Pensilvânia, em Connecticut e no Arizona, disseram autoridades no comunicado à imprensa.

Uma ameaça citada como exemplo pelos promotores dizia: “Coloquei várias bombas em todas as escolas dos seus distritos escolares".

Essa mensagem levou à desocupação de 1.100 estudantes de 20 escolas na Pensilvânia, disseram as autoridades.

As supostas ameaças “causaram uma mobilização imediata das autoridades federais e estaduais, desviando recursos críticos de aplicação da lei e de segurança pública, e causaram medo em centenas de comunidades em todo o país”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams, no comunicado.