Cresce esperança por novo acordo migratório da UE

Os ministros também deverão discutir um possível acordo com o Egito para evitar que mais pessoas embarquem da costa sul do Mediterrâneo para a Europa.

Críticos afirmaram que um recente acordo desse tipo com a Tunísia não respeita os direitos humanos, mas outros possíveis acordos estão sendo discutidos, uma vez que a Itália está alarmada com o fato de as chegadas a Lampedusa superarem as de 2022, quando a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, venceu as eleições nacionais com uma chapa anti-imigração.

Os dados italianos mostram mais de 133 mil chegadas pelo mar até o momento em 2023, em comparação com quase 181.500 no ano recorde do país, 2016. Dados separados da ONU mostram pouco mais de 191 mil chegadas irregulares este ano à União Europeia, um bloco de 45 milhões de pessoas.

Com a Polônia e a Hungria liderando aqueles que se opõem firmemente a receber solicitantes de asilo do Oriente Médio ou da África, não houve votos suficientes para o "mecanismo de crise" proposto quando os 27 países-membros buscaram um acordo pela última vez. Isso poderá mudar se a Alemanha votar a favor nesta quinta-feira.

"Estamos mais próximos do que nunca", disse o Comissário Margaritis Schinas nas conversações ministeriais.

(Reportagem adicional de Alvise Armellini e Emma Pinedo Gonzalez)