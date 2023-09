EXCLUSIVO-Disputa por direitos minerais no Brasil lança sombra sobre expansão da Sigma Lithium

Por Fabio Teixeira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Uma liminar da Justiça brasileira suspendeu a venda ou mineração em duas áreas onde a Sigma Lithium está planejando minas a céu aberto, de acordo com documentos judiciais vistos pela Reuters.

A Sigma Lithium, com sede em Vancouver, é um dos nomes mais importantes do emergente setor de lítio no Brasil -- pioneira em práticas de mineração sustentáveis e, de acordo com a empresa, um alvo potencial de aquisição para algumas das principais montadoras do mundo.