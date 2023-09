Férias em casa para número recorde de chineses ressalta desaceleração econômica

No mês passado, a China suspendeu as restrições às viagens em grupo para os principais mercados, como Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos, mas Nancy Dai, analista de mercado da China na ForwardKeys, prevê que as viagens internacionais serão 48% menores do que os níveis pré-pandemia no quarto trimestre, citando problemas com vistos e outros fatores.

(Reportagem adicional de Wang Tao)