Forças da Ucrânia estão "ganhando terreno gradualmente", diz secretário-geral da Otan

KIEV (Reuters) - O secretário-geral da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, disse durante uma visita surpresa a Kiev nesta quinta-feira que as forças da Ucrânia estão "ganhando terreno gradualmente" em sua contraofensiva contra a Rússia.

Em uma coletiva de imprensa conjunta com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, Stoltenberg também disse que as tropas russas estavam lutando pelas "ilusões imperiais" de Moscou.

(Reportagem de Andrew Gray)