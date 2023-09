França enfrenta ação coletiva histórica por suposta discriminação racial da polícia

Se forem bem-sucedidas, as ações poderão abrir caminho para desafios legais amplos semelhantes em um país onde o ativismo tradicionalmente assume a forma de protesto direto e onde as ações coletivas só se tornaram possíveis em 2014 e continuam raras.

O processo, apoiado por declarações de 40 vítimas, pede ao Conseil d'Etat (Conselho de Estado) que exija reformas concretas do governo, incluindo a limitação dos poderes da polícia para verificar documento de identidade e a obrigatoriedade de um registro das verificações.

"Não é aceitável que as crianças tenham que descobrir que a cor de sua pele é um problema", disse Omer Mas Capitolan, presidente de uma das seis organizações, a Community House of Development in Solidarity.

O governo e a polícia já estão sob pressão depois que um policial matou a tiros Nahel, um adolescente de ascendência norte-africana, durante uma parada de trânsito em junho, trazendo o ressentimento há muito tempo latente entre as comunidades urbanas de imigrantes.

O Comitê da ONU para a Eliminação da Discriminação Racial condenou a "prática contínua de perfis raciais" e instou a França a abordar as "causas estruturais e sistêmicas da discriminação racial" na polícia.

O Ministério do Interior não respondeu a um pedido de comentário, mas disse anteriormente que a criação de "perfis étnicos pela polícia é proibida" e que o racismo na polícia não é sistêmico.