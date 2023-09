Israel reabre passagens de Gaza e permite que palestinos voltem ao trabalho

A medida ocorre em meio à intensificação dos esforços internacionais do Egito e das Nações Unidas para aliviar as tensões e evitar uma nova rodada de conflitos armados.

Por cerca de duas semanas, manifestantes atirando pedras e explosivos enfrentaram as tropas israelenses, que responderam com fogo real, matando pelo menos um homem e ferindo dezenas de outros.

Desesperados para voltar aos seus empregos, os trabalhadores começaram a se aglomerar no lado palestino da passagem logo depois que Israel fez o anúncio na noite de quarta-feira.

"Queremos ir trabalhar e ganhar a vida para nossos filhos, porque a situação foi muito ruim para nós nas últimas duas semanas", disse Khaled Zurub, 57 anos, que trabalha na construção civil em Israel.

Cogat, a agência do Ministério da Defesa de Israel que coordena com os palestinos, disse que avaliações de segurança determinarão se a fronteira permanecerá aberta.

Em um aparente sinal de abrandamento das tensões, o chamado grupo "Jovens Revolucionários", que organizou os protestos nas últimas semanas, disse em um comunicado que suspendeu as manifestações depois de obter promessas de mediadores de que Israel iria parar com as medidas provocativas em Jerusalém e em prisões e aliviar os bloqueios de Gaza.