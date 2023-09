"Pai" da revolução verde na Índia morre aos 98 anos

Ele revolucionou a agricultura na década de 1960, quando a China estava mergulhada em uma fome mortal e a Índia mal conseguia sobreviver com apenas importações de itens necessários.

Naquela época, Swaminathan era um jovem cientista que recusou cargos de destaque na academia e no governo para trabalhar com pesquisa agrícola. Ele ajudou a cruzar sementes de trigo que permitiram à Índia mais do que triplicar sua safra anual em apenas 15 anos.

"Seu fim foi muito pacífico nesta manhã... Até o fim, ele estava comprometido com o bem-estar dos agricultores e com a elevação dos mais pobres da sociedade", disse sua filha Soumya Swaminathan, ex-cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde, à agência de notícias ANI.

A presidente Droupadi Murmu e o primeiro-ministro Narendra Modi se juntaram aos parlamentares, cientistas e pessoas de todo o país para expressar condolências.

Swaminathan ganhou muitos prêmios por seu trabalho na agricultura, incluindo o primeiro Prêmio Mundial da Alimentação, em 1987 e o Padma Vibhushan, a segunda maior honraria civil da Índia, em 1989.

Em 2008, quando tinha 82 anos, ele disse à Reuters em uma entrevista que a agricultura de conservação e a tecnologia verde eram cruciais para uma "revolução verde permanente" sustentável do século 21 que poderia levar a Índia a se tornar um fornecedor ainda maior de alimentos para o mundo.