Petrobras pode trazer mais diesel ao Brasil se necessário, diz CEO

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras poderá importar volumes extras de óleo diesel ao Brasil, caso seja necessário e faça sentido para a companhia, disse nesta quinta-feira o CEO Jean Paul Prates, em meio a temores do mercado com restrições de embarques do combustível da Rússia.

"Faltar combustíveis, nós absolutamente não trabalhamos com essa possibilidade. O mercado continua livre e cada um compra, importa, com as dificuldades e facilidades que tem", disse Prates, ao ser questionado sobre as medidas que a empresa poderá tomar após o movimento russo.