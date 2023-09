Práticas carcerárias dos EUA são racistas e afrontam dignidade humana, dizem especialistas da ONU

A missão diplomática dos EUA em Genebra não quis comentar e o Federal Bureau of Prisons não respondeu imediatamente.

Uma dessas práticas é conter e algemar mulheres presas durante o parto, segundo o relatório.

Os especialistas "ouviram, em primeira mão, testemunhos diretos e intoleráveis de mulheres grávidas algemadas durante o parto que, devido ao acorrentamento, perderam seus bebês", disse o relatório. Solicitado a dar detalhes, um porta-voz de direitos humanos da ONU se referiu a "vários" casos e confirmou que todos envolviam mulheres negras.

Os especialistas também coletaram testemunhos diretos das condições em uma prisão da Louisiana, onde milhares de prisioneiros, em sua maioria homens negros, foram "forçados a trabalhar em campos (até mesmo colhendo algodão) sob a vigilância de 'homens livres' brancos a cavalo, em condições muito semelhantes às de 150 anos atrás".

O relatório descreveu as histórias da chamada instalação "Angola" como "chocantes" e disse que elas equivalem a "formas contemporâneas de escravidão". Também expressou preocupação com o uso generalizado do confinamento solitário, que, segundo o documento, parece ser aplicado de forma desproporcional aos detentos de origem africana.

Um homem negro disse aos especialistas que havia sido mantido em isolamento por 11 anos sem interrupção, segundo o relatório.