Presidente de Kosovo culpa Sérvia por tiroteio e diz que país está "sob ataque"

Por Fatos Bytyci

PRISTINA (Reuters) - A presidente de Kosovo, Vjosa Osmani, acusou a Sérvia e seu presidente, Aleksandar Vučić, de estarem por trás de um tiroteio entre homens armados e a polícia kosovar no norte do país no último fim de semana, na pior onda de violência na área em anos.

As autoridades de Kosovo disseram que a polícia enfrentou cerca de 30 sérvios fortemente armados, que invadiram a pacata vila de Banjska no domingo e se barricaram em um mosteiro ortodoxo sérvio. Três atiradores e um policial morreram.