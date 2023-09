Pressão de radicais por paralisação frustra republicanos na Câmara dos Deputados dos EUA

Isso contrasta fortemente com o Senado, onde um projeto de lei para financiar o governo até 17 de novembro passou por um primeiro obstáculo processual nesta semana em uma votação bipartidária de 77 a 19.

"É extremamente frustrante", disse o deputado Patrick McHenry à Reuters. O republicano argumentou que uma paralisação deixaria o partido em uma posição fraca quando se trata de eventuais negociações com o Senado, liderado pelos democratas, e com o presidente Joe Biden.

"Somos os únicos republicanos na cidade que controlam alguma coisa. Portanto, precisamos produzir nossos veículos legislativos a fim de obter o melhor resultado possível", disse McCarthy. "Se não conseguirmos fazer isso, ficaremos em uma situação muito ruim."

Para evitar uma paralisação no domingo, que levaria à dispensa de centenas de milhares de funcionários federais, a Câmara e o Senado devem concordar com uma resolução contínua de curto prazo que financiaria as operações de agências, dando aos parlamentares tempo para aprovar uma legislação de gastos ampla para 2024 e Biden possa assinar como lei.

A ameaça de paralisação também tem chamado a atenção das agências de classificação de crédito de Wall Street, que alertam que as repetidas falhas no financiamento do governo podem afetar sua capacidade de crédito.

Enfrentando a pressão de sua ala conservadora, McCarthy está buscando uma resolução partidária de curto prazo que cortaria os níveis atuais de financiamento do governo e conteria disposições sobre segurança e imigração na fronteira dos EUA com o México.