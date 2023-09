Rússia lança grande onda de ataques com drones na Ucrânia

KIEV (Reuters) - A Rússia realizou uma grande onda de ataques aéreos em três regiões ucranianas no início da quinta-feira, na qual as autoridades ucranianas disseram que alguns drones de ataque atingiram seus alvos, mas não informaram o que foi danificado.

As defesas aéreas ucranianas abateram 34 dos 44 drones "Shahed" que se aproximavam, informou a Força Aérea. Os ataques tiveram como alvo as regiões de Mykolaiv e Odessa, no sul, e Kirovohrad, no centro da Ucrânia, disseram os militares.

"Tivemos uma noite extremamente difícil", escreveu Andriy Raikovych, governador de Kirovohrad, no aplicativo de mensagens Telegram. "Alguns dos Shaheds sobre a região foram destruídos. No entanto, também houve acertos."