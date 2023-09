Sem Trump novamente, republicanos trocam farpas em debate tumultuado

Biden, o mais provável candidato democrata para as eleições de 2024, também foi um alvo frequente dos candidatos republicanos, que criticaram sua forma de lidar com a economia e a fronteira sul com o México.

Mas os candidatos, a maioria deles atolados em um único dígito nas pesquisas nacionais, passaram a maior parte da noite atacando uns aos outros.

Como no primeiro debate, em agosto, o empresário Vivek Ramaswamy - cuja campanha para a indicação presidencial republicana é sua primeira candidatura a um cargo público - provocou repetidamente a ira de seus oponentes mais experientes.

"Toda vez que ouço você, me sinto um pouco mais burra", disse Haley a Ramaswamy depois que ele defendeu sua adesão ao TikTok, a plataforma de propriedade chinesa que tem levantado preocupações de segurança entre as autoridades dos EUA. Ramaswamy disse que usa o aplicativo para se conectar com jovens eleitores.

Minutos antes do início do debate, Trump fez um discurso para trabalhadores do setor automobilístico no Estado de Michigan, inserindo-se em uma disputa nacional entre grevistas e as principais montadoras do país, um dia depois de Biden ter se juntado a um piquete sindical.

Os moderadores não perguntaram aos candidatos sobre os vários problemas legais de Trump.