Trump diz que greve contra montadoras não importa porque veículos elétricos acabarão com empregos

Trump, que parece estar no caminho para conquistar a indicação do Partido Republicano e desafiar Biden pela Presidência, perdeu Michigan em 2020 por cerca de 154 mil votos, um dos três Estados do Cinturão da Ferrugem, junto de Pensilvânia e Wisconsin, que Trump conquistou em 2016, mas perdeu em 2020.

As montadoras têm reclamado que as regras do governo Biden que promovem os veículos elétricos correm o risco de sobrecarregá-las com custos excessivos, mas não há evidências que sugiram que elas estão indo à falência, como sugeriu Trump.

Estimuladas por incentivos, as montadoras estão investindo dezenas de bilhões de dólares em novas fábricas nacionais para atender à demanda de vendas de veículos elétricos, que capturaram 8,9% do mercado norte-americano durante o primeiro semestre de 2023 e continuam a crescer.

Até o momento, o UAW não apoiou nenhum dos candidatos à Presidência, tornando-se o único sindicato importante a não endossar Biden. No entanto, a liderança do UAW recebeu bem o apoio de Biden e criticou Trump e seu histórico em termos contundentes.