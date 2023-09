Ao menos 57 pessoas morrem em ataques suicidas a duas mesquitas do Paquistão

Um aumento nos ataques de militantes nas províncias ocidentais do Paquistão lançou uma sombra sobre os preparativos eleitorais e a campanha política no período que antecede as eleições gerais marcadas para janeiro, mas até agora os ataques tinham como alvo principalmente as forças de segurança.

A primeira explosão, em Mastung, na província do Baluchistão, no sudoeste do país, matou pelo menos 52 pessoas, de acordo com a autoridade de saúde do distrito, Abdul Rasheed, e feriu outras 58, muitas delas gravemente.

"O homem-bomba se detonou perto de um veículo da polícia próximo à Mesquita de Madina, onde as pessoas estavam se reunindo para uma procissão", acrescentou o oficial graduado da polícia Munir Ahmed.

O segundo ataque, na vizinha Khyber Pakhtunkhwa, matou cinco pessoas em uma mesquita, de acordo com autoridades de resgate. O teto desabou, informou a emissora Geo News, prendendo cerca de 30 a 40 pessoas sob os escombros.

O ataque envolveu duas explosões, uma delas no portão da mesquita e a outra no complexo, disse uma autoridade.

"Felizmente, uma das explosões foi no portão, de modo que os fiéis puderam sair da mesquita; como resultado, o número de vítimas foi baixo", disse o vice-comissário do distrito de Hangu, Fazal Akbar.