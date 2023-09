Ataque suicida no sudoeste do Paquistão mata pelo menos 52 pessoas

Por Saleem Ahmed

QUETTA, Paquistão (Reuters) - Um atentado suicida no Paquistão matou pelo menos 52 pessoas e feriu mais de 50 nesta sexta-feira, em uma reunião religiosa para marcar o aniversário do profeta Maomé em uma província agitada que faz fronteira com o Afeganistão, disseram autoridades de saúde e a polícia.

Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelas explosões, que ocorrem em meio a uma onda de ataques de grupos militantes no Paquistão, aumentando os riscos para as forças de segurança antes das eleições nacionais programadas para janeiro do próximo ano.