Blinken pede cooperação indiana em investigação de assassinato de sikh no Canadá

Por Humeyra Pamuk e David Brunnstrom

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse nesta sexta-feira ter pedido a seu colega indiano que trabalhe com o Canadá para investigar o assassinato de um defensor separatista sikh, relacionado pelo primeiro-ministro canadense a agentes do governo indiano.

Antes, o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, confirmou que havia conversado com Blinken e com o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, sobre as alegações canadenses do suposto envolvimento de Nova Delhi no assassinato de Hardeep Singh Nijjar, em junho, no Canadá.