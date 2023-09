Candidato a chefe climático da UE quer eliminar subsídios a combustíveis fósseis, mostra documento

Um documento visto pela Reuters mostrou que as respostas de Hoekstra às perguntas que os parlamentares fizeram antes de sua audiência indicam que ele planeja reprimir os subsídios aos combustíveis fósseis.

"Os subsídios aos combustíveis fósseis, especialmente a longo prazo, são um bom exemplo de uma política que não se encaixa em nossos esforços para descarbonizar nossa economia e sociedade. Estou totalmente comprometido com a busca de ações adicionais para eliminar gradualmente os subsídios aos combustíveis fósseis", disse ele.

Até agora, a Comissão Europeia tem se esforçado para incentivar os Estados-membros da UE a fazer justamente isso.

Os países do bloco gastaram cerca de 52 bilhões de euros em subsídios aos combustíveis fósseis em 2021 -- um total anual que não diminuiu desde 2015, segundo dados da Agência Ambiental da União Europeia.

Hoekstra, que também é ex-ministro das finanças da Holanda, disse que também tentará concluir uma reforma para tornar as regras tributárias da região mais favoráveis ao clima, por exemplo, acabando com as isenções fiscais para combustível de aviação poluente. As negociações entre os países sobre a reforma estão em um impasse.

Se aprovado, seu mandato como chefe climático da União Europeia durará até depois das eleições do Parlamento Europeu em junho do próximo ano. Antes disso, ele disse que tomará uma posição sobre o que o bloco deve definir como meta de corte de emissões para 2040.