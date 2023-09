Chuva forte provoca inundação e interrompe metrô de Nova York

Até 15 cm de chuva caíram em algumas localidades, incluindo os bairros do Brooklyn, de Manhattan e o Aeroporto Internacional John F. Kennedy, no bairro de Queens, disse Zack Taylor, meteorologista do Centro de Previsão do Tempo do Serviço Nacional de Meteorologia em College Park, Maryland.

"Mais chuva está caindo", disse Taylor. "Esta é uma situação de sério risco de vida."

Ele advertiu contra viagens até que o sistema climático se afaste da costa no fim da noite desta sexta-feira.

As inundações causaram grandes interrupções no sistema de metrô de Nova York e no serviço de trens urbanos Metro North, de acordo com a Metropolitan Transportation Agency. Algumas linhas de metrô foram totalmente suspensas, inclusive a G, que liga o Brooklyn ao Queens, e muitas estações foram fechadas.

Cerca de 18 milhões de pessoas na área metropolitana de Nova York e em outras grandes cidades ao longo da Costa Leste estavam sob alertas de enchentes e avisos do serviço meteorológico.

Fotografias e vídeos de toda a área de Nova York mostraram a água das enchentes submergindo veículos e encharcando o interior das estações de metrô, interrompendo o tráfego matinal de milhões de passageiros.