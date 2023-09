Conservadores não conseguem formar governo na Espanha e abrem caminho para socialistas

As atenções agora se voltam para os socialistas, que ficaram em segundo lugar e estão buscando o apoio de dois partidos catalães que exigiram uma anistia impopular para centenas de separatistas que enfrentam acusações sobre uma tentativa unilateral de independência que chegou ao auge em 2017.

Se os esforços de Sánchez também fracassarem, haverá uma nova eleição nacional em janeiro.

As temperaturas políticas aumentaram em toda a Espanha desde a votação. Manifestantes zombaram dos parlamentares catalães e bascos no parlamento esta semana e gritaram "Terroristas! Terroristas!" contra eles nesta sexta-feira.

Durante o debate, os parlamentares do PP e seus aliados do partido de extrema-direita Vox se recusaram a usar fones de ouvido para ouvir as traduções dos discursos dos parlamentares catalães ou bascos. O uso de idiomas regionais, aprovado no parlamento na semana passada, foi parte das primeiras tentativas de Sánchez de cortejar os catalães.

A presidente da Câmara, Francina Armengol, ordenou que uma referência pejorativa feita por um parlamentar catalão sobre a polícia nacional enviada para anular o referendo de independência de 2017 fosse eliminada dos registros após um protesto do PP.

Ela também rejeitou os comentários do líder da Vox, Santiago Abascal, que descreveu Sánchez como "corrupto" e "vilão".