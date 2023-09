EUA monitoram grande presença de forças sérvias na fronteira com Kosovo, diz Casa Branca

Segundo autoridades do Kosovo, a polícia lutou contra cerca de 30 sérvios fortemente armados que no domingo invadiram a aldeia de Banjska, no Kosovo, e se embarricaram num mosteiro ortodoxo sérvio. Três agressores e um policial foram mortos.

O conflito suscitou uma nova preocupação internacional sobre a estabilidade no Kosovo, de maioria étnica albanesa, que declarou independência da Sérvia em 2008 após uma revolta de guerrilha e uma intervenção da Otan em 1999.

Kirby disse que o ataque não foi aleatório e que a quantidade de tipos de armas encontradas representa uma ameaça não só para oficiais do Kosovo, mas também para as equipes internacionais, incluindo as tropas da Otan.

"Todos os envolvidos neste ataque precisam ser levados à Justiça", disse, apelando às autoridades sérvias que ajudem na investigação sobre o que ocorreu.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, conversou mais cedo nesta sexta-feira com o presidente da Sérvia por telefone para transmitir as preocupações dos EUA e o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, conversou com o primeiro-ministro do Kosovo para discutir os acontecimentos e enfatizou a importância do diálogo, disse Kirby.