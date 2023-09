Ex-estrela de novelas quer incendiar direita do México em candidatura presidencial

Por Brendan O'Boyle

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Eduardo Verástegui, um ator mexicano e ativista de direita que chama Donald Trump de "meu amigo", espera unir os conservadores de seu país com uma candidatura presidencial improvável antes das eleições do próximo ano.

Em uma entrevista em um hotel da Cidade do México na quarta-feira, Verástegui, de 49 anos, disse que deseja acabar com o aborto -- que está cada vez mais acessível no México -- e com o tráfico sexual de crianças, tema de um filme que ele produziu e que se tornou um sucesso nos Estados Unidos neste ano.