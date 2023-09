Êxodo de armênios em Nagorno-Karabakh equivale a crime de guerra, dizem especialistas jurídicos

No entanto, não há um caminho rápido para um indiciamento porque nenhum dos Estados pertence ao TPI, que julga acusados de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio.

O'Brien acredita que o bloqueio - que Baku disse ser necessário para impedir o contrabando de armas - foi, na verdade, o início de um genocídio, pois foi implementado com o objetivo de "infligir deliberadamente condições de vida destinadas a provocar a destruição física do grupo visado".

O primeiro procurador do TPI, Luis Moreno Ocampo, concordou com a argumentação de O'Brien, observando que uma decisão de genocídio não exige assassinatos em massa.

"Para mim, é obviamente um genocídio", disse ele.

O Instituto Lemkin para a Prevenção do Genocídio, um grupo de reflexão jurídica, alertou em um relatório de 127 páginas no dia 5 de Setembro, dias antes da ofensiva do Azerbaijão, para as terríveis consequências potenciais.

“Isso resultaria quase certamente no deslocamento forçado de armênios de Artsakh (Nagorno-Karabakh) e na prática generalizada de atrocidades genocidas, refletindo aquelas cometidas na Segunda Guerra de Nagorno-Karabakh de 2020 e nas hostilidades subsequentes”, afirmou.