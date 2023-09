Fazendeiros indianos protestam contra compartilhamento de água de rio em meio à seca

"Não permitiremos que a água do nosso rio entre no outro Estado em um momento em que nossas terras agrícolas estão estéreis", disse T. Ramanujan, líder de um sindicato de agricultores em Karnataka.

Com milhões de fazendeiros dependentes do rio Kaveri para irrigação em ambos os Estados, a disputa sobre o compartilhamento de suas águas tem sido uma das batalhas legais mais longas do país.

Em agosto, o governo de Tamil Nadu entrou em contato com a Suprema Corte, solicitando sua intervenção, enquanto Karnataka argumentou que não tinha água suficiente em seus reservatórios devido à baixa pluviosidade.

Os protestos de rua começaram nesta semana depois que o tribunal determinou que Karnataka liberasse 5.000 cusecs (medida de volume equivalente a 28 litros por segundo) de água do rio para Tamil Nadu por 15 dias neste mês.

Os manifestantes em Bengaluru entoaram slogans como "nosso, nosso, Kavari é nosso" e pediram que a polícia e as autoridades do governo participassem do protesto.

Dezenas de pessoas e algumas crianças de distritos em dificuldades carregavam cartazes com sinais que diziam "Daremos nosso sangue, mas não a água".