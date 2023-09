Filipinas defendem território e não buscam problemas no Mar do Sul da China, diz presidente

Por Neil Jerome Morales e Enrico Dela Cruz

MANILA (Reuters) - As Filipinas defenderão com firmeza seu território e os direitos de seus pescadores e não estão à procura de problemas, disse o presidente do país, Ferdinand Marcos Jr., nesta sexta-feira, enquanto a disputa com a China sobre o acesso a um banco de areia estratégico no Mar do Sul da China se intensifica.

A guarda costeira filipina disse nesta semana que cortou uma barreira flutuante de 300 metros instalada pela China que bloqueava o acesso ao disputadíssimo Scarborough Shoal, uma área que Pequim controla há mais de uma década.