Ford e sindicato divergem em meio a ampliação de paralisações nos EUA

Os comentários de Farley foram excepcionalmente incisivos diante das negociações em curso. Ele disse que o sindicato está mantendo a empresa "refém" com demandas que "poderiam ter um impacto devastador em nossos negócios" e acrescentou que a disputa gira em torno de salários e benefícios nas novas fábricas de baterias para veículos elétricos que ainda não iniciaram produção

"Eu não sei por que Jim Farley está mentindo sobre o estado das negociações", disse Fain em um comunicado em resposta ao CEO da Ford. "Pode ser porque ele não apareceu para negociar nesta semana, assim como fez na maior parte das últimas dez semanas."

O sindicato continuou com sua abordagem deliberada à greve, optando por paralisar apenas mais duas fábricas de montagem -- em vez de um impacto abrangente com uma paralisação nas fábricas mais lucrativas das Três Grandes de Detroit, que produzem caminhonetes.

"A greve custa muito dinheiro ao sindicato. São 500 dólares por trabalhador por semana. Com os 7.000 trabalhadores adicionais que estamos falando, são mais de 12 milhões de dólares por semana saindo do fundo de greve", disse Sam Fiorani, vice-presidente de previsão global de veículos na AutoForecast Solutions.

O sindicato e as empresas seguem divergindo em questões econômicas fundamentais. Fain permanece com a demanda por um aumento salarial de 40% ao longo de um contrato de quatro anos, posição apoiada nesta semana pelo presidente norte-americano, Joe Biden. As empresas propuseram aumentos salariais de cerca de 20%.

Fain afirmou que as divergências com a Ford incluem benefícios de aposentadoria e garantias de emprego.