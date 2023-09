França corre para erradicar praga de percevejos antes das Olimpíadas

Por Antony Paone e Geert De Clercq

PARIS (Reuters) - Faltando menos de um ano para as Olimpíadas de Paris, as autoridades francesas querem garantir que percevejos não incomodem durante os jogos, e iniciaram uma campanha para exterminar a praga.

Usuários de redes sociais têm publicado imagens dos insetos rastejando nos trens de alta velocidade e no metrô de Paris, juntamente com uma série de artigos online sobre percevejos em cinemas e até no aeroporto Charles de Gaulle.