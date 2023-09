Geradores renováveis do Nordeste pedem ressarcimento por cortes de geração após apagão

O órgão elevou nesta semana os limites de intercâmbio de energia do Nordeste de 7 para 10,8 GW -- ainda abaixo dos níveis anteriores, que variavam de 13 a 15 GW --, mas uma normalização só deve ocorrer em julho de 2024.

Cálculos da associação ABEEólica com base em 15 conjuntos eólicos do Nordeste apontam cortes de geração de mais de 40% em setembro, justamente em meio à "safra dos ventos", período em que historicamente são verificadas as melhores condições para geração das eólicas.

Entre os parques considerados no levantamento da entidade, estão o complexo Santo Agostinho, da Engie Brasil Energia, e o Serra do Mel, da Echoenergia, controlada pela Equatorial Energia -- ambos localizados no Rio Grande do Norte.

Outra empresa com operações no Estado potiguar afetada é a geradora francesa Voltalia, que anunciou nesta semana uma redução de sua projeção para o Ebitda de 2023, citando "impactos do apagão geral" em agosto sobre suas operações eólicas no Brasil.

Mas os cortes têm afetado praticamente todo o Nordeste, com o ONS fazendo uma espécie de "rodízio" no escoamento da energia, aponta Fernando Elias, presidente do conselho de administração da ABEEólica.

"O ONS restringiu o intercâmbio de 13 GW para 7 GW, imagina que 6 GW que estavam ali disponíveis foram cortados, de diferentes usinas e regiões... Em determinado dia corta-se mais usinas da Bahia, em outro, mais do Rio Grande do Norte".