Paralisações serão ampliadas na GM e na Ford, diz presidente de sindicato

A greve está entrando em sua terceira semana, à medida que os trabalhadores do setor automotivo pressionam por salários e benefícios mais altos e pela eliminação de um padrão escalonado que paga muito menos aos trabalhadores mais novos.

As montadoras dizem que as exigências do sindicato prejudicariam seus lucros, já que tentam competir com fabricantes não sindicalizados, como a Tesla.

Nesta sexta-feira, cerca de 18.300 membros do UAW nas três montadoras estavam em greve, ou cerca de 12% dos 146.000 integrantes da entidade que trabalham nas montadoras. Os grevistas estão recebendo 500 dólares por semana do fundo de greve do UAW.

O sindicato já havia fechado uma fábrica de montagem em cada uma das três montadoras de Detroit e 38 centros de distribuição de peças da GM e Stellantis.