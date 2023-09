Grupo ligado a campanha de Trump está perdendo dinheiro com despesas legais

Uma pesquisa Reuters/Ipsos realizada em agosto revelou que cerca de 60% dos republicanos achavam apropriado que Trump gastasse doações políticas em suas questões legais, mas 40% consideravam isso inapropriado.

Jason Osborne, que foi assessor da campanha presidencial de Trump em 2016, disse que as contas legais podem fazer com que o ex-presidente dependa mais de outros grupos aliados, como o Partido Republicano, para cobrir os custos do esforço eleitoral do ex-presidente.

"Isso vai ter um impacto", disse Osborne.

A Reuters não conseguiu confirmar quanto dinheiro a Save America gastou com os advogados do próprio Trump em comparação com os honorários de advogados de testemunhas e co-réus. Os registros da Comissão Eleitoral Federal da Save America mostram que os gastos descritos como despesas legais se aceleraram no início deste ano, quando os promotores tomaram medidas contra Trump.

A Reuters não pôde confirmar se outros associados de Trump, além dos 13 identificados, também receberam apoio da Save America para despesas legais.