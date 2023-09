Itália diz que migrantes devem ir a países de origem das ONGs de caridade

A notícia irritou o atual governo italiano, que está lutando para lidar com um aumento acentuado no fluxo de migrantes desde que assumiu o poder, há um ano, e acusa as instituições de caridade de incentivar as pessoas a fazer a perigosa travessia -- algo que as organizações negam.

Os ministros do Interior da UE não conseguiram, de forma inesperada, chegar a um acordo sobre um novo pacto migratório na quinta-feira, após Roma afirmar que precisava de mais tempo para revisar o texto.

"Queremos fazer um acordo para um novo pacto. As ONGs com bandeira alemã ou de outro país devem pegar os migrantes e levá-los para seus países", disse Tajani à televisão estatal RAI.

A Itália recebeu 133.170 migrantes de barco até o momento este ano, contra 70.796 no mesmo período de 2022, constrangendo a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que assumiu o poder prometendo conter o fluxo de recém-chegados do norte da África.

Sua coalizão governista acusa os navios de caridade de atuarem como um serviço de táxi para os migrantes e introduziu uma legislação este ano para restringir suas operações. As ONGs afirmam que recolheram apenas cerca de 5% de todos aqueles que tentaram chegar à Itália em 2023, acrescentando que seu único objetivo é salvar vidas.

No passado, a Itália entrou em conflito com seus aliados europeus por causa dos navios de caridade, incluindo um grande desentendimento com a França em novembro passado, quando o país se recusou a permitir que uma embarcação operada por uma ONG francesa trouxesse 230 pessoas para terra.