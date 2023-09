Manifestantes iranianos marcam aniversário de episódio de repressão sangrenta no sudeste do país

DUBAI (Reuters) - Manifestantes enfrentaram forças de segurança na agitada região sudeste do Irã nesta sexta-feira, no aniversário de um ano da repressão de 30 de setembro de 2022 pelas forças de segurança do país, no episódio conhecido como "Sexta-feira Sangrenta", de acordo com grupos de direitos humanos e vídeos de redes sociais.

Vídeos publicados nas redes sociais pelo grupo de Direitos Humanos do Irã (IHR) mostraram manifestantes confrontando as forças de segurança em Zahedan, capital da província do sudeste do Sistão-Baluchistão, enquanto eram ouvidos sons que pareciam ser de tiros.

O IHR e o grupo ativista Baluch Hal Vash disseram que pelo menos 23 pessoas ficaram feridas. A Reuters não conseguiu verificar a reportagem ou a autenticidade dos vídeos.