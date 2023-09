Missão da ONU visitará região de Karabakh após ofensiva militar

BAKU (Reuters) - O Azerbaijão convidou uma missão da ONU para visitar a região de Nagorno-Karabakh "nos próximos dias", disse o Ministério das Relações Exteriores do país nesta sexta-feira, em meio a um êxodo em massa de armênios étnicos da região após uma ofensiva militar relâmpago do Azerbaijão.

O porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, confirmou que uma missão da organização, liderada por uma autoridade humanitária da ONU, viajaria para Nagorno-Karabakh neste fim de semana -- no primeiro acesso do órgão mundial à região em cerca de 30 anos.

"Enquanto estiver lá, a equipe vai procurar avaliar a situação no terreno e identificar as necessidades humanitárias tanto para as pessoas que permanecem como para as pessoas que estão em movimento", disse Dujarric a repórteres nesta sexta-feira, pedindo a todos que respeitem o direito internacional.