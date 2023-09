Stoltenberg diz que Polônia e Eslováquia continuarão apoiando Ucrânia após eleições

COPENHAGUE (Reuters) - O secretário-geral da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, disse nesta sexta-feira estar confiante de que tanto a Polônia quanto a Eslováquia continuarão a apoiar a Ucrânia na guerra com a Rússia após eleições iminentes nos dois países, apesar da recente retórica dura em relação a Kiev.

A Polônia, que elege um novo Parlamento em 15 de outubro, afirmou na semana passada que não acertaria novas entregas de armas à Ucrânia, mas que se concentraria na reconstrução de seus próprios estoques de armamentos.

Integrante da Otan, a Polônia era vista até recentemente como um dos mais fortes aliados da Ucrânia em sua guerra contra a Rússia. Mas as relações entre os dois países azedaram após a decisão da Polônia de estender a proibição das importações de grãos ucranianos.