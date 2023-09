Otan diz que autorizou uso de forças adicionais em Kosovo

BRUXELAS (Reuters) - A aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) disse em um comunicado nesta sexta-feira que "autorizou forças adicionais para lidar com a situação atual" em Kosovo.

A aliança militar não especificou imediatamente quantas forças adicionais ou de quais países.

Uma batalha entre policiais e sérvios armados escondidos em um monastério transformou um vilarejo tranquilo no norte de Kosovo em uma zona de guerra nesta semana.