Paralisação do governo dos EUA é "risco desnecessário" para economia resiliente, diz assessora da Casa Branca

WASHINGTON (Reuters) - A assessora econômica da Casa Branca Lael Brainard disse nesta sexta-feira que a paralisação do governo dos Estados Unidos, que pode começar neste fim de semana, é um "risco desnecessário" para uma economia resiliente, atualmente com inflação moderada.

Brainard afirmou à CNBC que evitar um lapso no financiamento do governo federal norte-americano estava "completamente nas mãos da Câmara (dos Deputados), em particular dos republicanos da Câmara, e os riscos para a economia incluem membros ativos do serviço militar sem pagamento, atrasos no tráfego aéreo e norte-americanos pobres sem conseguir acessar os benefícios do governo".

(Reportagem de David Lawder)