PF faz busca e apreensão com foco em general da reserva sobre 8 de janeiro, diz fonte

A PF disse ainda que os danos causados ao patrimônio público nos ataques de 8 de janeiro alcançam a casa dos 40 milhões de reais.

Além de militar da reserva, Ridauto Fernandes também é ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Não foi possível contactar de imediato o general da reserva ou um de seus representantes legais.

As buscas estão sendo realizadas em endereços ligados ao general da reserva, em Brasília, segundo a fonte.

Segundo o comunicado da PF, "os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido".

No dia 8 de janeiro deste ano, centenas de pessoas inconformadas com a derrota de Bolsonaro na eleição presidencial do ano passado e defendendo a destituição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva invadiram e depredaram o Palácio do Planalto e os prédios do Congresso e do STF.