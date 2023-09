Premiê da Hungria diz que há questões a serem resolvidas antes de adesão da Ucrânia à UE

"Não sabemos qual é o tamanho do território desse país, pois a guerra ainda está em andamento, não sabemos qual é o tamanho de sua população, pois eles estão fugindo... admitir um país na União Europeia sem conhecer seus parâmetros será algo sem precedentes."

"Portanto, acho que precisamos responder a perguntas muito longas e difíceis até chegarmos à decisão sobre o início das discussões de adesão", disse ele.

Comentando as falas de Orbán, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia disse que é positivo "que o primeiro-ministro húngaro esteja preocupado com a adesão da Ucrânia à União Europeia".

"Gostaríamos de informar que a Ucrânia não mudou seu território dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas", acrescentou o ministério.

Orbán cultiva laços mais calorosos com Moscou do que muitos de seus colegas e tem repetidamente travado relações com Kiev, inclusive sobre o direito dos húngaros étnicos de aprender em sua língua nativa depois que a Ucrânia aprovou uma lei de 2017 que restringe o uso de línguas minoritárias nas escolas.

Ele disse ao Parlamento na segunda-feira que a Hungria não apoiará a Ucrânia em nenhuma questão de assuntos internacionais até que os direitos linguísticos dos húngaros étnicos sejam restaurados.