Prêmio Nobel da Paz poderá homenagear indígenas, mulheres e ativistas ambientais

Embora as apostas tenham Zelenskiy como um dos principais candidatos a se juntar à ilustre lista de laureados, de Nelson Mandela a Martin Luther King, especialistas da premiação acreditam que, como líder em tempo de guerra, é improvável que o presidente ucraniano seja nomeado.

As chances de Navalny, que está preso, são menores porque os dissidentes russos venceram no ano passado e no ano anterior.

Um terceiro favorito das casas de apostas é o ativista uigur preso Ilham Tohti, embora isso enfureça a China. Quando o dissidente preso Liu Xiaobo ganhou o prêmio da paz, Pequim congelou as relações diplomáticas com Oslo por seis anos.

Henrik Urdal, diretor do Peace Research Institute Oslo, disse que em um ano que marca o 75º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o comitê pode decidir destacar a contribuição dos ativistas para a paz.

Um prêmio para Tohti ou outro ativista na China poderá ser um foco bem-vindo no governo cada vez mais autoritário de Pequim, afirmou ele.

Urdal também citou Narges Mohammadi, do Irã, que faz campanha pelos direitos das mulheres e contra a pena de morte e está atualmente na prisão; e Mahbouba Seraj, do Afeganistão, que, apesar da proibição do Taliban, continua fazendo campanha pelos direitos das meninas à educação e outros direitos das mulheres e permanece em Cabul.