Republicanos rejeitam seu próprio projeto de financiamento e paralisação do governo dos EUA é iminente

Biden alertou que uma paralisação poderia ter um grande impacto nas Forças Armadas.

“Não podemos fazer política enquanto nossas tropas estão em questão. É um abandono absoluto do dever”, disse Biden, um democrata, na cerimônia de aposentadoria do general Mark Milley.

McCarthy esperava que as disposições fronteiriças do CR republicano pressionaria pelo menos nove resistentes da linha dura a apoiar a medida - e a recuar à beira da paralisação.

Os democratas, entretanto, alertaram que o CR republicano significaria um corte de 30% nos gastos com benefícios para mulheres e crianças pobres e um corte de 57% nos recursos para combater incêndios florestais, e aumentaria os gastos com defesa e segurança interna.

McCarthy conseguiu aprovar três de quatro projetos de lei na quinta-feira que financiariam quatro agências federais. Os projetos de lei foram redigidos para acomodar exigências conservadoras radicais e não têm qualquer chance de serem aprovados no Senado controlado pelos democratas, embora, mesmo que se tornassem lei, não evitariam uma paralisação parcial porque não financiam todo o governo.

McCarthy e Biden acertaram em junho com um acordo que teria financiado o governo com gastos discricionários de 1,59 trilhão de dólares no ano fiscal de 2024, mas os radicais republicanos da Câmara estão exigindo outros 120 bilhões de dólares em cortes, além de uma legislação mais dura que impediria o fluxo de imigrantes na fronteira dos EUA com o México.