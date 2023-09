Resistência de republicanos radicais deixa governo dos EUA mais perto da paralisação

O presidente da Câmara dos Deputados, Kevin McCarthy, conseguiu aprovar três de quatro projetos de lei na quinta-feira que financiariam quatro agências federais. Os projetos de lei foram redigidos para atender às exigências da ala conservadora radical do Partido Republicano e não têm nenhuma chance de serem aprovados no Senado, controlado pelos democratas, embora, mesmo que se tornassem lei, não evitariam uma paralisação parcial porque não financiam todo o governo.

Os republicanos radicais disseram que não aceitarão um projeto de lei do Senado para financiar o governo até 17 de novembro, que avançou com amplo apoio bipartidário, incluindo o do principal republicano no Senado, Mitch McConnell.

A paralisação seria a quarta em uma década e ocorre apenas quatro meses depois que um impasse semelhante deixou o governo federal a poucos dias de não pagar sua dívida de mais de 31 trilhões de dólares. A repetição de brigas tem gerado preocupações em Wall Street, onde a Moody's alertou que isso poderia prejudicar a nota de crédito do país.

Em junho, McCarthy e Biden fecharam um acordo que financiaria o governo com gastos discricionários de 1,59 trilhão de dólares no ano fiscal de 2024, mas os republicanos radicais da Câmara estão exigindo outros 120 bilhões de dólares em cortes, além de uma legislação mais rígida que interromperia o fluxo de imigrantes na fronteira sul dos EUA com o México.

A disputa atual se concentra em uma fatia relativamente pequena do orçamento de 6,4 trilhões de dólares dos EUA para este ano fiscal. Os parlamentares não estão considerando cortes em programas de benefícios populares, como a Previdência Social e o Medicare.

Vários membros da ala radical ameaçaram destituir McCarthy de sua função no comando da Câmara se ele aprovar um projeto de lei de gastos que exija qualquer voto democrata para ser aprovado, um resultado quase garantido, já que qualquer projeto de lei bem-sucedido da Câmara também precisa ser aprovado no Senado, controlado pelos democratas por 51 votos a 49.