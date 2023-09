Senadora democrata Dianne Feinstein morre aos 90 anos

Feinstein foi uma pioneira em Washington que, entre outras realizações, tornou-se a primeira mulher a chefiar o influente Comitê de Inteligência do Senado.

Durante os quase 31 anos no Senado, ela acumulou um histórico de posições moderadas a progressistas, por vezes sendo desprezada pela esquerda. Feinstein entrou para o Senado em 1992, depois de vencer uma eleição especial, e foi reeleita cinco vezes, inclusive em 2018, tornando-se a senadora há mais tempo no cargo.

A carreira política de Feinstein foi moldada pelas armas.

Ela se tornou prefeita de San Francisco em 1978, após os assassinatos do prefeito George Moscone e do supervisor Harvey Milk. Feinstein era presidente do Conselho de Supervisores do Condado de San Francisco quando Moscone e Milk foram mortos a tiros por um ex-supervisor, Dan White. Depois de ouvir os tiros, ela correu para o escritório de Milk. Enquanto procurava o pulso dele, seu dedo encontrou um buraco de bala.

Feinstein disse que o horror daquela experiência nunca a abandonou, o que fez ela virar a autora da proibição federal de armas de assalto de estilo militar que durou de 1994 até sua expiração em 2004.

"Esta é uma nação feliz com as armas, e todo mundo pode ter sua arma", disse Feinstein após um ataque a tiros em maio de 2021 em seu Estado natal, lamentando anos de fracasso do Congresso em aprovar novas leis de controle de armas para se proteger contra "a matança de inocentes".