Suspeito de ataque a tiros em Roterdã tinha passado problemático

O presidente do EMC, Stefan Sleijfer, afirmou em um comunicado que o aviso foi levado a sério e que foi negada ao suspeito uma licença médica, a menos que ele passasse por uma avaliação psicológica e fosse declarado apto a praticar a medicina.

Fontes policiais confirmaram que o nome do suspeito, de 32 anos, é Fouad L., e que seu sobrenome não pode ser publicado de acordo com as leis de privacidade holandesas. Ele deve se apresentar a um juiz em 3 de outubro, informou o gabinete da promotoria.

Ele está preso sob suspeita de ter atirado em uma mulher de 39 anos que morava perto de sua casa e na filha dela de 14 anos, e depois em um médico de 43 anos que lecionava na EMC, onde o suspeito era estudante. Todos os três morreram.

A Reuters não conseguiu apurar imediatamente se ele tinha um advogado ou como se defenderia.

Tiroteios são raros na Holanda, e o incidente chocou os moradores e provocou uma série de condolências, desde os habitantes locais até o rei e a rainha do país.

A mídia holandesa informou que a vítima de 14 anos tinha uma irmã gêmea que sobreviveu ilesa. O médico que morreu tinha esposa e um filho.