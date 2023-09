Banco do Japão descarta ideia de que risco de perda impedirá encerramento de estímulos

Em um seminário acadêmico neste sábado, Ueda disse que os lucros do Banco do Japão serão reduzidos assim que aumentar as taxas de juro porque isso aumentaria os pagamentos às reservas das instituições financeiras alocadas no banco central.

Mas também é provável que o banco obtenha rendimentos de juros mais elevados à medida que as suas atuais participações em títulos governamentais forem substituídas por títulos de maior rendimento, disse ele, acrescentando que é difícil prever com precisão até que ponto a decisão poderá afetar as finanças do Banco do Japão.

"O objetivo da política monetária do banco é alcançar a estabilidade de preços, que é a sua missão conforme estipulado por lei. As considerações sobre as finanças do banco, etc., não nos impedem de implementar as políticas necessárias", disse Ueda num discurso em reunião anual da Sociedade Japonesa de Economia Monetária.