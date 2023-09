Canal do Panamá reduz mais uma vez cota diária de travessia de navios para enfrentar seca severa

Por Elida e Moreno

CIDADE DO PANAMÁ (Reuters) - O número de travessias diárias de navios pelo Canal do Panamá, uma das principais rotas comerciais marítimas do mundo, será reduzido de 32 para 31, de forma a amenizar o impacto de uma seca severa que deve durar até o próximo ano, disseram as autoridades que administram o canal.

A Autoridade do Canal do Panamá (ACP) impôs nos últimos meses várias restrições de passagem para conservar o nível da água, incluindo a redução do calado dos navios e das autorizações de passagem diária, que normalmente eram de 36 por dia.