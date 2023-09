Do WhatsApp à guerra: como cidadãos cubanos foram recrutados para lutar pela Rússia

Em La Federal, as notícias sobre o emprego no exército começaram a se espalhar em junho, de acordo com os vizinhos entrevistados. As ofertas para se alistar foram compartilhadas no Facebook, Instagram e WhatsApp, e o assunto se tornou a conversa da cidade, com "Dayana" nomeada como o contato.

Cristian Hernandez, 24 anos, sorriu quando lhe perguntaram quantas pessoas haviam deixado o vilarejo de La Federal. "Quase todos os nossos amigos foram para lá", disse ele.

Yoan Viondi, 23 anos, que mora a poucos minutos de bicicleta da rua principal, disse que conhecia cerca de 100 pessoas em Villa Maria, uma cidade que inclui La Federal, que haviam sido recrutadas para o conflito russo desde junho.

Ele acrescentou que um amigo lhe enviou o contato de WhatsApp de "Dayana", uma mulher cubana que, segundo ele, comprava passagens aéreas para futuros recrutas. "Dayana" também foi mencionada como um contato importante pela maioria dos recrutas e familiares com quem a Reuters conversou.

Viondi não perdeu tempo.

"Olá, boa tarde", disse Viondi a "Dayana" em 21 de julho, em mensagem vista pela Reuters. "Por favor, preciso de informações".