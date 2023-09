Economia da China se estabiliza e atividade industrial volta a se expandir

O PMI, a primeira estatística oficial de setembro, soma-se aos sinais de estabilização da economia, que havia caído após uma explosão inicial de impulso no início do ano, quando as políticas ultra-restritivas da China em relação à Covid-19 foram suspensas.

Sinais preliminares de melhora surgiram em agosto, com a produção das fábricas e o crescimento das vendas no varejo acelerando, enquanto os declínios das exportações e importações diminuíram. Os lucros das empresas industriais registraram um salto surpreendente de 17,2% em agosto, revertendo o declínio de 6,7% de julho.

O PMI não manufatureiro da China, que incorpora subíndices para a atividade do setor de serviços e construção, também aumentou, chegando a 51,7 contra 51,0 em agosto.

O PMI composto, que inclui a atividade industrial e não industrial, subiu de 51,3 para 52,0 em setembro.

Os dados de curto prazo no radar dos economistas incluem os gastos dos consumidores durante o feriado público mais longo deste ano. A "Golden Week" teve início na sexta-feira com o Festival do Meio do Outono, que será seguido pelo feriado do Dia Nacional até 6 de outubro.

As viagens de passageiros por trem na sexta-feira atingiram 20 milhões de viagens, um recorde em um único dia, informou a mídia estatal no sábado, em um início otimista do que as autoridades previram ser "a Golden Week mais popular da história".