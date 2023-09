Eslovacos vão às urnas para escolher entre ex-primeiro-ministro pró-Rússia e liberais pró-Ocidente

Um governo liderado por Fico significa que a Eslováquia se juntaria à Hungria no coro dos descontentes com a União Europeia no apoio à Ucrânia, enquanto o bloco procura manter unidade na oposição à invasão russa.

Também reforçaria um grupo de países ex-comunistas da Europa Oriental com governos publicamente hostis ao liberalismo. O grupo inclui o partido nacionalista PiS, atualmente no poder na Polônia e que também enfrentará eleições no próximo mês, embora siga sendo pró-Ucrânia.

Já um governo da legenda Eslováquia Progressista (PS) manteria o rumo da política externa, com forte apoio do país à Ucrânia e seguindo uma linha liberal dentro da UE em questões como a votação por maioria para tornar o bloco mais flexível, políticas verdes e direitos LGBTQ+.